Un 40enne fa un volo di 3 metri in giardino e finisce in stato di incoscienza

RONCHI DEI LEGIONARI - Incidente domestico ieri pomeriggio, mercoledì 3 ottobre, poco prima delle 17 in via Scipio Slataper a Ronchi dei Legionari. Un 40enne è caduto da oltre 3 metri di altezza finendo a terra incosciente nel giardino della sua abitazione. Intervenuta un ambulanza in codice rosso che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone.