AIDDA Friuli Venezia Giulia incontra il management di Trieste Airport

RONCHI DEI LEGIONARI - La delegazione regionale AIDDA – Associazione Imprenditrici e donne dirigenti di Azienda – ed il management di Trieste Airport hanno approfondito, nell’incontro di martedì 2 ottobre in aeroporto, le tematiche inerenti alla mobilità regionale come fattore determinante per la competitività delle imprese.

LA VISITA - Durante l’incontro il presidente Antonio Marano e il direttore generale Marco Consalvo hanno illustrato, alla Presidente Lilli Samer ed alle delegate AIDDA, gli obiettivi e le strategie di sviluppo dell’aeroporto e il ruolo del nuovo polo intermodale nell’ambito della programmazione dei trasporti regionali e alle prospettive turistiche del Friuli Venezia Giulia. Grazie ad un ampio confronto e al dialogo aperto tra i partecipanti, il dibattito si è focalizzato sulla necessità di migliorare l’accessibilità alla regione e di orientare in tale direzione le risorse pubbliche e private. La delegazione regionale AIDDA ha in seguito proseguito la serata visitando le aree aeroportuali completamente rinnovate e le nuove infrastrutture del polo intermodale