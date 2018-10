Barcolana50: a Trieste in treno dall’aeroporto con parcheggio a solo 3 euro al giorno

RONCHI DEI LEGIONARI - In corrispondenza con l’edizione numero 50 della Barcolana, sabato 13 e domenica 14 ottobre il parcheggio P8 di Trieste Airport, adiacente alla nuova fermata ferroviaria, avrà una tariffa giornaliera (dalle ore 00 alle 24) particolarmente vantaggiosa: 3 euro. L’opportunità offerta a velisti e spettatori permetterà di raggiungere il centro di Trieste con i numerosi treni e bus che fermano nel polo intermodale integrato nell’aeroporto regionale.

L’INIZIATIVA dell’aeroporto – che rientra nella partnership in corso tra Trieste Airport e Barcolana – punta a contribuire a una migliore gestione del traffico cittadino nelle due giornate clou dell’evento oltre che a favorire un più razionale utilizzo delle risorse anche in chiave ambientale. Per molti dei fruitori di questa promozione sarà l’occasione per scoprire le opportunità e i vantaggi di muoversi avendo come base di partenza Trieste Airport. «Con questa iniziativa puntiamo a rendere Trieste Airport protagonista della Barcolana venendo incontro alle esigenze dei cittadini e delle autorità in termini di sicurezza e servizi, ciò anche nel rispetto del ruolo di centro nevralgico del trasporto regionale che l’infrastruttura punta a svolgere a vantaggio della qualità dei servizi e dell’efficienza del territorio» ha dichiarato Antonio Marano, Presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa. «Sono felice di questa iniziativa del nostro aeroporto che sarà sicuramente apprezzata dai partecipanti e dal pubblico della regata, desidero ringraziare il presidente Antonio Marano e il DG Marco Consalvo per l’attenzione dimostrata alla Barcolana anche lo scorso anno» è stato il commento di Mitja Gialuz, Presidente della Barcolana.