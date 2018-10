Al via la 20^ edizione di ‘Altre espressività’, rassegna di teatro sociale

GRADISCA D’ISONZO – La rassegna di teatro sociale ‘Altre Espressività’ festeggia quest’anno la 20^ edizione in programma da martedì 16 a giovedì 25 ottobre a Gradisca d’Isonzo.

LA FORZA DELLA RASSEGNA è quella di aver dato vita, nel corso dei suoi 20 anni, a una rete di collaborazione tra diverse realtà che operano nei campi della disabilità. Quest’anno il programma si concentra sulla qualità dell’offerta del territorio; ne sono prova le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’edizione 2018. Tra le presenze si contano anche lo scrittore e attore Pino Rovereto e il gruppo del progetto Babilonia Teatri e ZeroFavole di Varese e la compagnia di danza contemporanea Arearea di Udine.

LE FINALITÀ del progetto sono degne di nota: dare spazio espressivo e visibilità alle compagnie che, attraverso il teatro sociale, hanno l’occasione di lavorare con le persone disabili e sperimentare generi e canali espressivi diversi nonché favorire e approfondire la riflessione sul disagio sociale.

IL TEATRO SOCIALE DI ‘ALTRE ESPRESSIVITÀ’ si carica di una valenza formativa e coinvolge i giovani in incontri con attori e registi, partendo dagli studenti delle scuole ad indirizzo socio-sanitario come il ‘R.M. Cossar – L. Da Vinci’ di Gorizia e il ‘Sandro Pertini’ di Monfalcone (quest’ultima ospita una delle rappresentazioni in calendario). La rassegna, che offre da sempre spazio alla partecipazione della comunità, quest’anno propone una tavola rotonda aperta al pubblico e a tutti i portatori di interesse, che diventa un importante momento di riflessione sul teatro sociale e sulle diverse forme di espressività artistica, forme espressive come musica, danza, fotografia, che assieme al teatro possono contribuire a generare relazioni e connessioni positive per la comunità. La rassegna, ad eccezione dell’incontro ospitato a Monfalcone, si svolgerà a Gradisca d’Isonzo alternandosi tra il nuovo Teatro Villa Olga presso la sede del CISI, il Teatro Comunale, la Sala Bergamas. Il teatro Villa Olga sarà inaugurato martedì 16 ottobre in occasione dell’apertura della rassegna.

IN OCCASIONE DELLA 20^ EDIZIONE di ‘Altre espressività’, Villa Olga ospita una mostra per raccontare la storia della Rassegna attraverso le locandine degli spettacoli, foto, abiti e oggetti di scena realizzati dai laboratori dei CISI. La mostra è aperta al pubblico e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, preferibilmente su prenotazione (T. 0481.62479 – cisi.cd.gradisca@virgilio.it). Tutti gli spettacoli e gli incontri sono ad ingresso gratuito.

MARTEDÌ 16 OTTOBRE - Ricco e variegato il Programma messo a punto dal CISI. Martedì 16 ottobre alle 18 in occasione dell’apertura della Rassegna verrà inaugurato il nuovo Teatro Villa Olga, a Gradisca d’Isonzo, con la Banda Civica di Ronchi dei Legionari e il Gruppo band San Vito al Tagliamento.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE alle 10.45 la Sala Bergamas di Gradisca ospiterà il primo spettacolo ‘Le porte di Alice’, liberamente tratto da’ Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll, con la regia di Erica Gasparinic (responsabile dei laboratori teatrali del CISI). Il gruppo è il frutto di una collaborazione tra Anffas Onlus di Gorizia, il CISI di Gradisca, il Centro Socio-occupazionale di Nova Gorica e LiBrilliAmo Centro Studium Gorizia.

NELLA MATTINATA DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE Pino Roveredo incontrerà gli studenti e alle 20.30 porterà in scena, nella Sala Bergamas, ‘La perfetta imperfezione’, un percorso teatrale che, toccando l’esperienza dell’autore con il manicomio e l’incontro con Franco Basaglia, vuole raccontare l’indifferenza dei sani e il tormento dei diversi.

VENERDÌ 19 OTTOBRE, alle 11 l’Auditorium della Scuola ‘Pertini’ di Monfalcone accoglierà la Compagnia ‘Teatro e Burattini’ del CISI di Gradisca che rappresenterà ‘La bottega fantastica’, opera musicale di Ottorino Respighi. Il gruppo è formato da operatori, ospiti dei Centri diurni, residenziali e un volontario.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE - Al nuovo Teatro ‘Villa Olga’ di Gradisca, martedì 23 ottobre alle 10.30 debutterà la Compagnia Attori per caso con ‘Le mille e una storia’ con la regia di Erica Gasparinic, adattamento teatrale di Annamaria Fabbroni, coreografie-costumi-scene-musica a cura degli Operatori CISI, Ospiti del servizio e Volontari.

MERCOLEDÌ 24, alle 18, la Compagnia Pepe & Sale – Sil Cisi di Gradisca al Teatro Villa Olga porterà in scena ‘Cerca il tuo tempo’, liberamente tratto dal Peter Pan di James Barrie. Regia di Gasparinic Erica. ‘Cerca il tuo Tempo’ trova il tempo di riflettere, trova il tempo di sognare, trova il tempo di essere contento; questa è la musica dell’anima. Prosegue alle 19 sempre presso il Teatro Villa Olga la performance di danza contemporanea ‘Electro Clash’ proposta da Angelica Margherita, Daniele Palmeri e Andrea Rizzo di Arearea.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE si apre con un altro elemento innovativo di questa edizione: la Tavola Rotonda dal titolo ‘L’utente di vetro’ aperta al pubblico, con inizio alle 14.30 al Teatro Villa Olga. Un dibattito e un confronto aperto su come la sperimentazione di generi e canali espressivi diversi - quali musica, danza e fotografia e altro - possa diventare strumento di comunicazione utile all’integrazione sociale dei disabili. Alle 20.30 sarà la volta della Compagnia teatrale Babilonia Teatri e ZeroFavole di Varese, che presenterà ‘Purgatorio’.