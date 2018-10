Online il nuovo sito 'Trieste Airport'

RONCHI DEI LEGIONARI - Un menu in home page che propone la scelta tra aerei, treni e bus e un restyling grafico complessivo sono le principali novità proposte dal sito 'Trieste Airport' in linea. Obiettivo principale è quello di rendere coerente la propria pagina web con i servizi offerti dalla nuova piattaforma intermodale che vede l’aeroporto in un ruolo sempre più centrale del trasporto regionale.

INFO - Si sono così sviluppate e rese immediatamente accessibili le sezioni riservate ai Treni, con una finestra orari costantemente aggiornata, e ai Bus, con tutte le informazioni sulle linee urbane, regionali e extraregionali dell’offerta. Approfondita anche la sezione parcheggi, con la sezione e-commerce per la prenotazione e le promozioni del periodo e agevolazioni per gli utenti di treni e bus. Il progetto è stato realizzato dalla software house Infofactory di Udine, coordinata per la comunicazione dal team commerciale e marketing interno con il supporto creativo della sede friulana di adsGlen.